Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
ЗРК Samp-T, фото: «Википедия»
Украина получила современный комплекс ПВО Samp-T — СМИhttps://racurs.ua/n183074-ukraina-poluchila-sovremennyy-kompleks-pvo-samp-t-smi.htmlРакурс
Україна вже отримала передовий франко-італійський зенітно-ракетний комплекс великої дальності Samp-T.
.
Про це повідомляє італійське видання La Stampa.
Зазначається, що обслуговуванням цього ЗРК займатимуться 20 місцевих фахівців.
SAMP-T вважається найдосконалішою системою ППО Європи. Вона може знищувати аеродинамічні цілі на відстані до 150 км на висоті до 25 км. Зокрема, комплекс здатний знищувати балістичні ракети на відстані до 25 км.
Наразі SAMP-T є на озброєнні Італій, Франції та Сінгапуру.
Нагадаємо, про рішення Італії та Франції передати Україні комплекси ППО SAMP-T стало відомо наприкінці жовтня 2022 року.
Джерело: La Stampa
Нотариат в военное время: дарение, купля-продажа и наследование в условиях военного положения
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...