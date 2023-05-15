ЗРК Samp-T, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n183074-ukrayina-otrymala-suchasnyy-kompleks-ppo-samp-t-zmi.html

Ракурс

Україна вже отримала передовий франко-італійський зенітно-ракетний комплекс великої дальності Samp-T.

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Про це повідомляє італійське видання La Stampa.

Зазначається, що обслуговуванням цього ЗРК займатимуться 20 місцевих фахівців.

SAMP-T вважається найдосконалішою системою ППО Європи. Вона може знищувати аеродинамічні цілі на відстані до 150 км на висоті до 25 км. Зокрема, комплекс здатний знищувати балістичні ракети на відстані до 25 км.

Наразі SAMP-T є на озброєнні Італій, Франції та Сінгапуру.

Нагадаємо, про рішення Італії та Франції передати Україні комплекси ППО SAMP-T стало відомо наприкінці жовтня 2022 року.

Джерело: La Stampa