Україна може отримати комплекси ППО SAMP-T, фото: Georges Seguin

https://racurs.ua/ua/n176300-italiya-ta-franciya-domovylysya-peredaty-ukrayini-suchasni-kompleksy-ppo-samp-t-zmi.html

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Україна може отримати сучасні європейські зенітні ракетні комплекси SAMP-T. Таких домовленостей досягли Італія та Франція.

SAMP-T увійде в шостий пакет військової допомоги Україні, котрий уряд Італії має затвердити в середині листопада. Про це повідомляє італійське видання La Repubblica з посиланням на інформовані джерела.

Італія передасть радари, а Франція — пускову установку, здатну вражати як літаки, так і безпілотники та ракети.

Зазначається, що SAMP-T — це найдосконаліша система ППО Європи, результат італо-французького проекту. Однак це також дуже дорога система ППО, наразі лише 10 її батарей є у Франції та п’ять в Італії.

Але однієї батареї достатньо, щоб захистити мегаполіс від атак літаків, безпілотників і навіть балістичних ракет, — наголошує видання.

Крім того, Італія може передати Україні свої сухопутні зенітні ракетні комплекси Spada/Aspide, котрі нещодавно були виведені з експлуатації, проте ще здатні збивати літаки та безпілотники. Перевірка стану цих систем наразі вже розпочалася.

Джерело: La Repubblica