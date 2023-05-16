Армия рф больше не способна на широкомасштабные наступательные действия - ГУР

https://racurs.ua/n183078-armiya-rf-bolshe-ne-sposobna-na-shirokomasshtabnye-nastupatelnye-deystviya-gur.html

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Окупаційна армія росії більше не здатна на широкомасштабні наступальні дії і веде, переважно, оборону, проте москва здатна продовжувати наносити ракетні удари. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону «Єдині новини».

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Росія перебуває в обороні, коли йдеться про всю лінію фронту, і у них немає ресурсів для повторення широкомасштабних наступальних дій… Увесь цей час російські війська ґрунтовно готувалися до оборони, і це серйозний фактор, який, безумовно, враховує українське командування, готуючись до деокупації українських територій, — вказав Юсов.

Він додав, що інтенсивність ракетних ударів рф та їхні цілі змінилися після завершення зимового періоду, адже тоді метою атак були переважно об'єкти енергетичної інфраструктури України. Водночас, з його слів, попри зменшення кількості обстрілів та брак деяких типів ракет, зокрема, «Калібрів», кремль досі здатен підтримувати інтенсивність атак.

Вони активно шукають способи компенсувати та замінити не лише «Шахеди». Зброю шукають по всьому світу. Поки що вони не дуже успішні, — сказав Юсов.

За оцінками ГУР, кремль має значні запаси ракет С-300, які здатні завдавати сильних руйнувань.