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Ракурс
Сожженные автобусы и разрушенное здание – последствия ночной атаки на Киев

Сожженные автобусы и разрушенное здание — последствия ночной атаки на Киев (ФОТО)

16 мая 2023, 11:21
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Внаслідок нічної атаки окупаційної армії росії по Києву є руйнування, а також згоріли чотири автобуси і гараж. Про це 16 травня повідомило у Facebook Голоне управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій.


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Вночі 16 травня ворог здійснив чергову атаку на Київ. Попередньо, падіння уламків зафіксовано у Солом’янському, Святошинському, Шевченківському, Оболонському та Дарницькому районах. У Солом’янському районі сталось падіння уламка, внаслідок чого виникла пожежа. На місці рятувальники встановили, що горить чотири автобуси та гараж загальною площею 200 кв. м, — йдеться у повідомленні.

Також сталося руйнування поруч розташованої будівлі на площі 200 кв. м з окремими осередками загоряння загальною площею 20 кв. м. Займання були ліквідовані.

В інших районах, за даними ДСНС, пошкодження несуттєві — у більшості випадків виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону.

До ліквідації пожеж залучали 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 70 чоловік особового складу.

Источник: Ракурс


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