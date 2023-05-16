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Ракурс
Под Бахмутом ВСУ ведет наступление уже три дня, россияне в ступоре - Сырский

Под Бахмутом ВСУ ведет наступление уже три дня, россияне в ступоре — Сырский

16 мая 2023, 11:40
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Захисників України під Бахмутом відвідав командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський. Він подякував воїнам за контрнаступальні дії упродовж останніх трьох днів, які повністю дезорієнтували ворога.


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Шановні побратими, шановні герої, ви сьогодні творите новітню історію. Чергова сторінка нашої війни і вона розпочалася буквально 3 дні тому, коли ви перейшли до наступу. Ви своїми діями ввели в стопор всю російську армію, тому що росіяни не знають, де наступ, де наш генеральний наступ, що відбувається під Бахмутом, який вони вже вважали своїм і розказували, що він вже фактично оточений. А зараз ситуація абсолютно інша, — написав Сирський у Телеграм.

З його слів, наразі «вагнерівці» почуваються у Бахмуті, як щурі у мишоловці, бо сили оборони з півночі і з півдня продовжують наступальні дії і здобувають перемоги.

Українські воїни використовують принцип «активної оборони», таким чином руйнуючи плани ворога, який досі має «більше ресурсів».

Сирський зауважив, що разом з командирами частин та підрозділів обговорив та ухвалив необхідні рішення для продовження оборонної операції.

Источник: Ракурс


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