НАБУ и САП рассказывает о коррупции в Верховном суде

https://racurs.ua/n183089-nabu-i-sap-rasskazyvaet-o-korrupcii-v-verhovnom-sude-video.html

Ракурс

Брифінг керівників Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо викритої схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду розпочався 16 травня о 12.20.

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Вчора НАБУ і САП заявили про викриття «масштабної корупції» у Верховному суді. У прес-службі НАБУ вказали, що йдеться про схему одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВСУ.

У ЗМІ та соцмережах з’явилися повідомлення, що затримано голову Верховного суду Князєва на хабарі у майже 2,7млн дол. Це найвищий за статусом високопосадовець за всю історію України арештований на хабарі.