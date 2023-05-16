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НАБУ и САП рассказывает о коррупции в Верховном суде
НАБУ и САП рассказывают о коррупции в Верховном суде (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183089-nabu-i-sap-rasskazyvaet-o-korrupcii-v-verhovnom-sude-video.htmlРакурс
Брифінг керівників Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо викритої схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду розпочався 16 травня о 12.20.
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Вчора НАБУ і САП заявили про викриття «масштабної корупції» у Верховному суді. У прес-службі НАБУ вказали, що йдеться про схему одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВСУ.
У ЗМІ та соцмережах з’явилися повідомлення, що затримано голову Верховного суду Князєва на хабарі у майже 2,7млн дол. Це найвищий за статусом високопосадовець за всю історію України арештований на хабарі.
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Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
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