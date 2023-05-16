Ракурсhttps://racurs.ua/
НАБУ і САП розповідає про корупцію у Верховному суді
НАБУ і САП розповідає про викриття корупції у Верховному суді (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183089-nabu-i-sap-rozpovidaie-pro-vykryttya-korupciyi-u-verhovnomu-sudi-video.htmlРакурс
Брифінг керівників Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо викритої схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду розпочався 16 травня о 12.20.
.
Вчора НАБУ і САП заявили про викриття «масштабної корупції» у Верховному суді. У прес-службі НАБУ вказали, що йдеться про схему одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВСУ.
У ЗМІ та соцмережах з’явилися повідомлення, що затримано голову Верховного суду Князєва на хабарі у майже 2,7млн дол. Це найвищий за статусом високопосадовець за всю історію України арештований на хабарі.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...