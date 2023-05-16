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Ракурс
НАБУ і САП розповідає про корупцію у Верховному суді

НАБУ і САП розповідає про викриття корупції у Верховному суді (ВІДЕО)

16 тра 2023, 12:25
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Брифінг керівників Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо викритої схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду розпочався 16 травня о 12.20.


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Вчора НАБУ і САП заявили про викриття «масштабної корупції» у Верховному суді. У прес-службі НАБУ вказали, що йдеться про схему одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВСУ.

У ЗМІ та соцмережах з’явилися повідомлення, що затримано голову Верховного суду Князєва на хабарі у майже 2,7млн дол. Це найвищий за статусом високопосадовець за всю історію України арештований на хабарі.

Джерело: Ракурс


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