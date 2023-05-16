Князеву выразил недоверие Пленум Верховного суда — что будет дальше

https://racurs.ua/n183103-knyazevu-vyrazil-nedoverie-plenum-verhovnogo-suda-chto-budet-dalshe.html

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Пленум Верховного суду 16 травня висловив недовіру і дострокове припинили повноваження голови ВС Всеволоду Князєву.

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Це сталося на другому упродовж дня Пленумі суддів ВС. Голосування відбулося у закритому режимі Його результати такі:

проголосували 142 судді ВС;

за висловлення недовіри — 140 голосів;

проти — 2 голоси.

Окремою постановою Пленум суддів ВС достроково припинив повноваження Князєва на посаді голови суду.

Раніше у першій половині дня 16 травня у зв’язку з оприлюдненням НАБУ та САП повідомлення про ймовірне вчинення головою Верховного суду корупційних діянь, заподіянням шкоди авторитету Верховного суду та зниженням довіри громадян до суду, ініціативна група суддів Верховного суду 16 травня внесла подання про висловлення недовіри голові ВС. Його сьогодні підписали 138 суддів ВС.

Це сталося на позачерговому пленуму Верховного суду. На ньому утворили й оргкомітет, який провів у вівторок ще один Пленум ВС щодо висловлення недовіри Князєву.

Секретар засідання Дмитро Луспенчик заявив, що судді «шоковані» імовірними корупційними діяннями його окремих представників і назвав це «чорним днем в історії суду». На цьому Пленумі судді прийняли й відповідну заяву стосовно Князєва.

Що буде далі?

Упродовж 24 годин САП і НАБУ підготують підозру Князєву.

Одночасно генпрокурор або його перший заступник має звернутися до Вищої ради правосуддя з клопотанням дозволити оголосити Князєву підозру та запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після задоволення клопотання прокуратура піде до Вищого антикорупційного суду, щоб обрати Князєву запобіжний захід.

Далі повноваження Князєва здійснює його заступник, а у разі його відсутності — суддя, який має більший стаж роботи на посаді судді Верховного суду. Нового голову ВС повинні обрати упродовж місяця.

Відсторонений з посади Князєв залишається суддею Верховного суду, проте втратить посаду члена ВРП, а отже не зможе впливати на призначення членів ВККС.