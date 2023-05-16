Справа Князєва - що вирішили стосовно нього на Пленумі Верховного суду

https://racurs.ua/ua/n183098-sprava-knyazieva-scho-vyrishyly-na-plenumi-verhovnogo-sudu.html

Ракурс

У вівторок, 16 травня, у Києві відбулось засідання Пленуму Верховного суду, на ньому судді затвердили заяву та визначили, що ВС необхідно самоочищатися.

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Також судді проголосували винесення на Пленум питання висловлення недовіри Голові ВС Всеволоду Князєву та відсторонення його з посади голови Верховного суду. За це проголосувало 138 зі 142 присутніх суддів, повідомляє кореспондент «Ракурсу».

Відповідний Пленум ВС відбудеться найближчим часом. Наразі це питання вирішує оргкомітет. Судді утворили групу з чотирьох суддів, яка підготує проект рішення про недовіру Князєву. Далі за нього голосуватиме вже весь пленум.

Якщо він підтримає недовіру до голови, то Князєв втратить посаду голови ВС, але не судді.

Prosud пише, що якщо Князєва відсторонять з посади голови ВС, то він залишиться суддею Верховного суду, проте втратить посаду члена ВРП, а отже не зможе впливати на призначення членів ВККС.

Верховний суд має обрати нового голову протягом місяця, до цього повноваження голови буде здійснювати заступник, а якщо його нема, то суддя з найбільшим стажем ВС.

До штату Верховного суду зараховано та працюють 168 суддів. На засіданні присутні 141 суддя, із них подання про висловлення недовіри голові підписали 138 суддів (для того, щоб подання взяли в роботу, необхідні були 56 підписів).

Заява Верховного суду щодо справи про хабар голови суду Всеволода Князєва