Феєрверк з боєприпасів армії рф влаштували ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n183095-feierverk-z-boieprypasiv-armiyi-rf-vlashtuvaly-zsu-video.html

Ракурс

Воїни 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, знищили на фронті склад боєприпасів окупаційної армії росії.

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Про це 16 травня повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.