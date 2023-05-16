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Ракурс
Феєрверк з боєприпасів армії рф влаштували ЗСУ

Феєрверк з боєприпасів армії рф влаштували ЗСУ (ВІДЕО)

16 тра 2023, 15:10
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Воїни 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, знищили на фронті склад боєприпасів окупаційної армії росії.


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Про це 16 травня повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

Спільна робота з побратимами — знищення ворожого складу з боєкомплектом, — йдеться у повідомленні 26-ї бригади.

Джерело: Ракурс


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