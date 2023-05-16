Фейерверк из боеприпасов армии рф устроили ВСУ

https://racurs.ua/n183095-feyerverk-iz-boepripasov-armii-rf-ustroili-vsu-video.html

Ракурс

Воїни 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, знищили на фронті склад боєприпасів окупаційної армії росії.

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Про це 16 травня повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.