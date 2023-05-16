Генштаб уточнил результаты ночных "звездных войн" - ПВО уничтожила 25 ракет

https://racurs.ua/n183112-genshtab-utochnil-rezultaty-nochnyh-zvezdnyh-voyn-pvo-unichtojila-25-raket.html

Ракурс

Генштаб у вечірньому зведенні з фронтів за 16 травня уточнив наслідки нічної ракетної атаки на Україну. Українські військові заявили, що сьогодні українські захисники знищили 25 ворожих ракет.

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Уранці повідомлялося про 18 збитих ракет.

Російський агресор цинічно продовжує застосовувати тактику терору… За уточненою інформацією, для завдання ракетних ударів ворог використав 6 аеробалістичних ракет «Кинджал», 9 крилатих ракет «Калібр» та 10 ракет наземного базування (С-400, «Іскандер-М»), з яких усі було знищено українськими захисниками, — зазначається у вечірньому зведенні.

Там додали: ще дві ракети з С-300 загарбники застосували по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області.

Відомо, що з шести літаків МіГ-31К було випущено шість «Кинджалів», 9 «Калібрів» — з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, «Іскандер-М)».

Також противник атакував «Shahed-136/131», проводив повітряну розвідку трьома БПЛА типу «Орлан-10», «SuperCam». Всі 9 дронів знищені.