Генштаб уточнив результати нічних "зоряних війн" - ППО знищила 25 ракет

Генштаб уточнив результати нічних «зоряних війн» — ППО знищила 25 ракетhttps://racurs.ua/ua/n183112-genshtab-utochnyv-rezultaty-nichnyh-zoryanyh-viyn-ppo-znyschyla-25-raket.htmlРакурс
Генштаб у вечірньому зведенні з фронтів за 16 травня уточнив наслідки нічної ракетної атаки на Україну. Українські військові заявили, що сьогодні українські захисники знищили 25 ворожих ракет.
Уранці повідомлялося про 18 збитих ракет.
Російський агресор цинічно продовжує застосовувати тактику терору… За уточненою інформацією, для завдання ракетних ударів ворог використав 6 аеробалістичних ракет «Кинджал», 9 крилатих ракет «Калібр» та 10 ракет наземного базування (С-400, «Іскандер-М»), з яких усі було знищено українськими захисниками, — зазначається у вечірньому зведенні.
Там додали: ще дві ракети з С-300 загарбники застосували по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області.
Відомо, що з шести літаків МіГ-31К було випущено шість «Кинджалів», 9 «Калібрів» — з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, «Іскандер-М)».
Також противник атакував «Shahed-136/131», проводив повітряну розвідку трьома БПЛА типу «Орлан-10», «SuperCam». Всі 9 дронів знищені.