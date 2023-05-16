Новою метою обстрілів Києва стали західні системи ППО - Кличко

https://racurs.ua/ua/n183110-novou-metou-obstriliv-kyieva-staly-zahidni-systemy-ppo-klychko.html

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Новою метою обстрілів Києва стали західні системи ППО.

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Про це мер столиці Віталій Кличко розповів в інтерв’ю BILD.

У ніч на вівторок російські війська завдали масованого удару по Києву. Він був восьмим з початку травня.

Як розповів BILD Кличко, західні системи ППО, які охороняють місто, самі по собі стали новою метою ударів.

Це була одна із найпотужніших атак на Київ із початку війни, — заявив Кличко. — Мета російських ударів — це наша ППО. Їхня інтенсивність може бути відповіддю на постачання західної зброї. <…> Нам вдалося збити 18 із 18 ракет, у тому числі шість «Кинджалів».

З ним погоджується екс-глава оперативного штабу Міноборони ФРН Ніко Ланге. Він заявив BILD, що «у Києві росія тестує нові системи ППО України».

Ракетами «Кинжал», «Калібр», Х101, Х555 та безпілотниками «Шахед» та «Орлан» атакуюча сторона хоче дізнатися про позиції українських систем ППО, таких як Patriot, Iris та NASAMS, — сказав Ланге.

Він упевнений, що росія продовжуватиме атакувати Київ.