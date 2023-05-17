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Последствия российских обстрелов Николаева, фото: ГСЧС
Рашисты ночью обстреляли Николаев, есть разрушения (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n183118-rashisty-nochu-obstrelyali-nikolaev-est-razrusheniya-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 травня, завдали ракетного удару по Миколаєву.
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Внаслідок влучання боєприпасів та їхніх уламків сталось часткове руйнування автосалону, торговельного центру, а також будівлі на об'єкті промислової інфраструктури. Також виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані, повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що у до ліквідації наслідків обстрілів залучались загалом 13 одиниць спецтехніки та 64 рятувальники.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі повідомив, що вибуховою хвилею також були пошкоджені приватні будинки та магазини.
Наразі відомо про одну постраждалу людину, — зазначив Кім.
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