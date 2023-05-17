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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Миколаєва, фото: ДСНС

Рашисти вночі обстріляли Миколаїв, є руйнування (ФОТО, ВІДЕО)

17 тра 2023, 08:20
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 травня, завдали ракетного удару по Миколаєву.


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Внаслідок влучання боєприпасів та їхніх уламків сталось часткове руйнування автосалону, торговельного центру, а також будівлі на об'єкті промислової інфраструктури. Також виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що у до ліквідації наслідків обстрілів залучались загалом 13 одиниць спецтехніки та 64 рятувальники.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі повідомив, що вибуховою хвилею також були пошкоджені приватні будинки та магазини.

Наразі відомо про одну постраждалу людину, — зазначив Кім.

Наслідки російського обстрілу Миколаєва, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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