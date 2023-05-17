Наслідки російського обстрілу Миколаєва, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n183118-rashysty-vnochi-obstrilyaly-mykolayiv-ie-ruynuvannya-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 травня, завдали ракетного удару по Миколаєву.

.

Внаслідок влучання боєприпасів та їхніх уламків сталось часткове руйнування автосалону, торговельного центру, а також будівлі на об'єкті промислової інфраструктури. Також виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що у до ліквідації наслідків обстрілів залучались загалом 13 одиниць спецтехніки та 64 рятувальники.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі повідомив, що вибуховою хвилею також були пошкоджені приватні будинки та магазини.