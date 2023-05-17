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Ракурс
У Виктора Павлика забрали спецпропуск, фото: Процишин Богдан

«Ні обіцянок, ні пробачень» — полиция изъяла спецпропуск у Виктора Павлика (ФОТО) (ФОТО)

17 мая 2023, 10:47
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«Ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою», — так у МВС прокоментували скандал зі співаком Віктором Павліком та його дружиною Катериною Реп’яховою, котрі у соцмережах похизувалися поїздкою порожнім Південним мостом у Києві.


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У відео, опублікованому в Instagram-акаунті Реп’яхової, блогерка похизувалася «задоволенням не для всіх» — спецперепусткою, яка дозволяє вільно пересуватися Києвом.

Рух Південним мостом з 22 червня закритий для приватних авто й дозволений лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, а також авто зі спеціальними перепустками.

У МВС зазначають, що перепустку у Павліка вже вилучили.

Поліція Києва вилучила спецперепустку у співака Віктора Павліка, який до цього хизувався нею в соцмережах, проїжджаючи один із мостів столиці, — зазначають у МВС. — Нагадуємо, що у період воєнного стану фіксувати на камеру та висвітлювати об'єкти стратегічного значення ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

У Віктора Павліка забрали спецперепустку, фото: МВС

Источник: Ракурс


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