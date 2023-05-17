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У Віктора Павліка забрали спецперепустку, фото: Процишин Богдан
Ні обіцянок, ні пробачень — поліція вилучила спецперепустку у Віктора Павліка (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n183122-ni-obicyanok-ni-probachen-policiya-vyluchala-specperepustku-u-viktora-pavlika-foto.htmlРакурс
«Ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою», — так у МВС прокоментували скандал зі співаком Віктором Павліком та його дружиною Катериною Реп’яховою, котрі у соцмережах похизувалися поїздкою порожнім Південним мостом у Києві.
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У відео, опублікованому в Instagram-акаунті Реп’яхової, блогерка похизувалася «задоволенням не для всіх» — спецперепусткою, яка дозволяє вільно пересуватися Києвом.
Рух Південним мостом з 22 червня закритий для приватних авто й дозволений лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, а також авто зі спеціальними перепустками.
У МВС зазначають, що перепустку у Павліка вже вилучили.
Поліція Києва вилучила спецперепустку у співака Віктора Павліка, який до цього хизувався нею в соцмережах, проїжджаючи один із мостів столиці, — зазначають у МВС. — Нагадуємо, що у період воєнного стану фіксувати на камеру та висвітлювати об'єкти стратегічного значення ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.
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