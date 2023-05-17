Последствия обстрела Николаева в ночь на 17 мая, фото: Николаевская областная прокуратура

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Ракурс

Росіяни в ніч на сьогодні, 17 травня, завдали ракетного удару по Миколаєву.

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Удар ракети «Калібр» потрапив між будівлею автосалону та торгово-розважального центру, через що постраждали одразу обидві споруди. Також сталося влучання у порожню будівлю в індустріальній частині міста. Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, повідомляє видання «Новини-N».

За словами Кіма, «прильотів» було три, пожежа виникла на площі 100 кв м.

Найбільших збитків завдала ракета, що потрапила між автосалоном і торговим центром. Вона навіть до будівлі не потрапила, вони потрапили між ними. Пожежа була — горіла обшивка будівлі, — зазначив Кім. — У цьому автосалоні саме тиждень тому проходив ТО, не знаю, що вони там шукали.

На думку Кіма, причиною ударів саме по цих об'єктах є використання росіянами нових партій ракет низької якості виготовлення.

Вони там усі в серпні 2022 року, під час війни, зроблені, напевно, санкції працюють, тому що вони всі там летять якось не дуже точно, падають, бо вже вдруге одна з чотирьох, що летіли, вони просто не долетіли, — зазначив він.

Також Кім повідомив, що в результаті обстрілу постраждала жінка.

На щастя, без жертв. Жінка від вибухової хвилі впала, забила собі ключицю. З нею все гаразд, — розповів він.

У Миколаївській обласній прокуратурі повідомляють, що за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України) розпочате досудове розслідування.

Джерело: «Новини-N», Миколаївська обласна прокуратура