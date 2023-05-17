47-летний корректировщик ракетных ударов получил пожизненное заключение, фото: «Судебный репортер»

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Залізничний райсуд Львова засудив до довічного ув’язнення з конфіскацією майна 47-річного Владислава Козєєва, який фотографував військові об'єкти та надсилав зображення росіянам.

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Про це повідомляє видання «Судовий репортер».

Козєєв своєї вини не визнав і стверджував, що не робив того, про що написано в обвинуваченні. Зазначається, що в суді він поводився досить зухвало, під час оголошення вироку впевнено посміхався, а згодом відмовився брати примірник рішення і відповів: «Відправте до Верховного суду».

Прокурор Тарас Ковальчук сам запропонував призначити найсуворіше покарання. Адже обвинувачений, окрім отриманих завдань, самостійно з ідеологічних мотивів шукав інформацію і передавав її росіянам, — зазначає видання.

Козєєв має українське громадянство, проте народився у рф в місті Улан-Уде. У 2008−2010 роках його умовно засудили за шахрайство — привласнення 3,6 тис. грн знайомої.

У нього було двоє дітей, проте останні роки він проживав зі своїми батьками. Саме в розташованого неподалік залізничних колій батьківському домі, з вікон якого він робив деякі фото для росіян, Козєєва затримали 20 травня 2022 року.

Зазначається, що незаконною діяльністю Козєєв почав займатися від травня 2022 року. Він надсилав представникам рф відомості про:

розташування військових об'єктів;

пересування військовослужбовців ЗСУ;

координати об'єктів критичної інфраструктури на Львівщині, зокрема пʼяти мостів;

наслідки ракетних ударів по Львову, які фіксував на свій мобільний телефон.

Інформацію після передачі він видаляв, проте слідчим за допомогою спеціального програмного забезпечення вдалося відновити відповідні знімки на виявленому в нього під час обшуку мобільному телефоні. Сам обвинувачений відмовлявся підтвердити, що вказаний телефон належить йому.

Також на телефоні було виявлено фото листа від мвс рф 2021 року, яке свідчить, що чоловік прагнув отримати паспорт громадянина росії. У дебатах адвокат намагався переконати суд, що Козєєв, ймовірно, перестав бути громадянином України і тому його не можуть судити за держзраду.

Адвокат говорив про неправильну кваліфікацію обвинувачення. У діях Козєєва він не вбачає державної зради, а максимум несанкціоноване поширення інформації про переміщення ЗСУ в умовах воєнного стану (ст. 114−2 КК України), — зазначає видання.

Загалом справа слухалась судом понад півроку.

Джерело: «Судовий репортер»