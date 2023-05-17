Силы обороны уничтожили пункт управления, ряд складов. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n183141-vsu-unichtojili-punkt-upravleniya-sklady-i-sistemy-pvo-vraga-svodka.html

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Українські військові у середу, 17 травня, мали десятки бойових зіткнень з ворогом та завдали низку ударів по важливих цілях противника.

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Росіяни й надалі продовжують зосереджувати основні зусилля на чотирьох напрямках фронту — Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. Сьогодні на цих ділянках було 25 бойових зіткнень. Епіцентром бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Зазначається, що сьогодні потужно спрацювала авіація Повітряних сил. Літаки, гелікоптери та безпілотники завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян. З них п’ять ударів було по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Також військові збили два розвідувальні дрони типу «Орлан-10».

А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили пункт управління, шість районів зосередження живої сили, два склади боєприпасів, два склади пально-мастильних матеріалів, знищили артилерійський підрозділ на вогневій позиції, два засоби протиповітряної оборони та ще дві важливі ворожих цілі.

Нагадаємо, командування Східного угруповання військ ЗСУ повідомило, що 16 травня підрозділам Сил оборони вдалося просунутися на 500 м на різних ділянках Бахмутського напрямку. Українські військові проводять оборонну операцію й час від часу атакують на флангах.