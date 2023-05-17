Міноборони повідомило останні новини з Бахмутського напрямку. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n183131-pro-novi-uspihy-zsu-na-bahmutskomu-napryamku-rozpovilo-komanduvannya.html

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На Бахмутському напрямку точаться важкі бої з російськими загарбниками.

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У вівторок, 16 травня, підрозділам Сил оборони вдалося просунутися на 500 м на різних ділянках. Українські військові проводять оборонну операцію й час від часу атакують на флангах. Про це 17 травня речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий заявив в ефірі телеканалу Freedom.

Не стали винятком і ця доба — сили оборони просунулися на різних ділянках до 500 м, звільняючи українську землю, саме на Бахмутському напрямі, — зазначив він.

А заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram поінформувала, що звільнені останніми днями у передмісті Бахмута майже 20 кв. км українські військові не втратили.

У самому місті тривають запеклі бої, ворог там дещо просувається. Українські військові роблять усе можливе у ситуації, що склалася, працюють професійно й на межі можливостей.

Нагадаємо, днями командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський відвідав українських захисників у Бахмуті та заявив, що вони використовують принцип «активної оборони», таким чином руйнуючи плани ворога, який досі має «більше ресурсів».

А найманці ПВК «Вагнера», за словами генерала, почуваються у Бахмуті, як щурі у мишоловці, бо Сили оборони з півночі та з півдня продовжують наступальні дії й здобувають перемоги.