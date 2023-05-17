Бахмут после вторжения рф. Фото: «Громадське»

https://racurs.ua/n183143-razrushennyy-no-nepokorennyy-bahmut-pokazali-na-novyh-sputnikovyh-foto.html

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Нові супутникові знімки Бахмута Донецької області показують, як місто змінилося за рік.

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На світлинах можна побачити знищені та пошкоджені будинки в ці дні. Також на фото показані ці будівлі, якими вони були в травні 2022 року. Тоді ще за місто не точилися бої. Знімки опублікував журналіст телеканалу CNN Джанлука Меццофіоре.

Як відомо, російська регулярна армія та кремлівські приватні військові компанії активно штурмують Бахмут та населені пункти на підступах до нього з липня минулого року.

В Генеральному штабі ЗСУ вже неодноразово заявляли, що Бахмут є епіцентром бойових дій. Сили оборони України досить тривалий час лише оборонялися, але останнім часом почали й наступальні дії. Українські військові вже час від часу атакують на флангах. За останні дні ЗСУ звільнили майже 20 кв. км у передмісті.

Водночас ворог дещо просувається в самому Бахмуті, вщент знищуючи місто артилерією. Крім того, ворог підтягує підрозділи професійних десантників.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що зараз «вагнерівці» почуваються у Бахмуті, як щурі у мишоловці, бо сили оборони з півночі і з півдня продовжують наступальні дії і здобувають перемоги.