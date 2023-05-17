Сенат Франции признал Голодомор геноцидом украинского народа

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Сенат Франции признал Голодомор геноцидом украинцев. Фото:
Сенат Франции признал Голодомор геноцидом украинского народаhttps://racurs.ua/n183145-senat-francii-priznal-golodomor-genocidom-ukrainskogo-naroda.htmlРакурс
Сенат Франції ухвалив резолюцію про визнання Голодомору 1932−1933 років геноцидом українців.
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Історичне голосування відбулося у середу, 17 травня. В ухваленій парламентарями резолюції міститься заклик до уряду Франції офіційно визнати «голод, депортацію та винищення, методично організовані радянською владою проти мільйонів українців у 1932 та 1933 роках, геноцидом». Про це повідомляється на веб-сторінці французького парламенту.
Також сенатори закликали уряд публічно засудити геноцид, який радянська влада вчинила про українського сільського населення у 1932 та 1933 роках.
На історичне рішення французьких парламентарів вже відреагували в Україні. Зокрема, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подякував колегам за ухвалення резолюції.
Цим історично важливим рішенням Франція приєднується до коаліції держав, які засуджують дії тоталітарного режиму й знищення українців. Такі злочини не мають повторитися, — написав він у Twitter.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також у Twitter подякував французьким сенаторам. Наголосив, що це голосування відновлює справедливість і вшановує пам’ять мільйонів жертв. Також дипломат додав, що такі злочини ніколи не повинні повторюватися і ніколи не бути забутими.
Нагадаємо, 28 березня Національна асамблея Франції — нижня палата французького парламенту, ухвалила резолюцію, в якій визнала Голодомор 1932−1933 років геноцидом українського народу. Документ підтримали більшістю у 168 голосів.
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