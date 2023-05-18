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Высший совет правосудия прекратил трансляцию заседания по разрешению на содержание Князева под стражей

Высший совет правосудия прекратил трансляцию заседания по разрешению на содержание Князева под стражей

18 мая 2023, 12:04
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Вища рада правосуддя (ВРП) припинила трансляцію засідання з розгляду подання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про надання дозволу на тримання під вартою судді Всеволода Князєва.


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Екс-голова ВС і його адвокати не хочуть трансляції, бо в засідання можуть бути проголошені його особисті дані та дані членів ВРП.

Це право, чи то представників Генеральної прокуратури, прокурора чи судді і його представників висловити свою позицію. В разі незгоди одного з учасників засідання таке клопотання автоматично підлягає задоволенню. Тому в нас пряма відеотрансляція засідання ВРП припиняється і ми продовжуємо розгляд, — сказав у трансляції голова ВРП Григорій Усик.

Після цього стрим засідання припинився.

Нагадаємо, 17 травня Вищий антикорупційний суд відхилив скаргу щодо затримання колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва.

Адвокат у скарзі наголошував, що затримання ексголови Верховного суду було незаконним, бо суддю не можна затримати без погодження Вищої ради правосуддя.

Сам підозрюваний в отриманні 2,7 млн дол. хабаря Князєв заявив на суді, що його затримання «неправомірне», адже він сприяв слідству і допомагав правоохоронцям у проведенні обшуку.

Источник: Ракурс


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