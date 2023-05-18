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Вища рада правосуддя припинила трансляцію засідання щодо дозволу на тримання Князєва під вартою
Вища рада правосуддя припинила трансляцію засідання щодо дозволу на тримання Князєва під вартоюhttps://racurs.ua/ua/n183157-vyscha-rada-pravosuddya-prypynyla-translyaciu-zasidannya-schodo-dozvolu-na-trymannya-knyazieva-pid.htmlРакурс
Вища рада правосуддя (ВРП) припинила трансляцію засідання з розгляду подання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про надання дозволу на тримання під вартою судді Всеволода Князєва.
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Екс-голова ВС і його адвокати не хочуть трансляції, бо в засідання можуть бути проголошені його особисті дані та дані членів ВРП.
Це право, чи то представників Генеральної прокуратури, прокурора чи судді і його представників висловити свою позицію. В разі незгоди одного з учасників засідання таке клопотання автоматично підлягає задоволенню. Тому в нас пряма відеотрансляція засідання ВРП припиняється і ми продовжуємо розгляд, — сказав у трансляції голова ВРП Григорій Усик.
Після цього стрим засідання припинився.
Нагадаємо, 17 травня Вищий антикорупційний суд відхилив скаргу щодо затримання колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва.
Адвокат у скарзі наголошував, що затримання ексголови Верховного суду було незаконним, бо суддю не можна затримати без погодження Вищої ради правосуддя.
Сам підозрюваний в отриманні 2,7 млн дол. хабаря Князєв заявив на суді, що його затримання «неправомірне», адже він сприяв слідству і допомагав правоохоронцям у проведенні обшуку.
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