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Ракурс
Вища рада правосуддя припинила трансляцію засідання щодо дозволу на тримання Князєва під вартою

Вища рада правосуддя припинила трансляцію засідання щодо дозволу на тримання Князєва під вартою

18 тра 2023, 12:04
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Вища рада правосуддя (ВРП) припинила трансляцію засідання з розгляду подання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про надання дозволу на тримання під вартою судді Всеволода Князєва.


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Екс-голова ВС і його адвокати не хочуть трансляції, бо в засідання можуть бути проголошені його особисті дані та дані членів ВРП.

Це право, чи то представників Генеральної прокуратури, прокурора чи судді і його представників висловити свою позицію. В разі незгоди одного з учасників засідання таке клопотання автоматично підлягає задоволенню. Тому в нас пряма відеотрансляція засідання ВРП припиняється і ми продовжуємо розгляд, — сказав у трансляції голова ВРП Григорій Усик.

Після цього стрим засідання припинився.

Нагадаємо, 17 травня Вищий антикорупційний суд відхилив скаргу щодо затримання колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва.

Адвокат у скарзі наголошував, що затримання ексголови Верховного суду було незаконним, бо суддю не можна затримати без погодження Вищої ради правосуддя.

Сам підозрюваний в отриманні 2,7 млн дол. хабаря Князєв заявив на суді, що його затримання «неправомірне», адже він сприяв слідству і допомагав правоохоронцям у проведенні обшуку.

Джерело: Ракурс


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