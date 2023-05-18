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Россияне в ООН переполошились из-за "языка ненависти" Буданова - Подоляк посоветовал им дождаться трибунала

Россияне в ООН переполошились из-за «языка ненависти» Буданова — Подоляк посоветовал им дождаться трибунала

18 мая 2023, 13:55
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У Постійному представництві рф ООН сполошилися через «язык ненависти» з боку очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова.


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Він в розмові з Yahoo пообіцяв ліквідувати російських воєнних злочинців. Росіяни використали цей інфопривід як частину своєї пропаганди в ООН.

Дипломат Росії в ООН занервував від обіцянки Буданова ліквідувати російських воєнних злочинців. Постпредство РФ при ООН надіслало офіційний лист до держав-членів Ради безпеки, де вимагають звернути увагу на слова голови ГУР «з явною ознакою мови ненависті та закликами до насилля за національною ознакою». Рашисти просять ООН відреагувати на «заклики до убивств громадян росії».

У відповідь на заяву заступника посла росії в ООН Дмитра Полянського радник глави Офісу президента Михайло Подоляк порадив росії «дочекатися трибуналу».

Він сказав, що Україна дістане військових злочинців рф «юридично чи фізично».

17 травня 2023 року Буданов пояснив, що його фраза про вбивства росіян «у будь-якій точці світу» стосувалася ліквідації саме воєнних злочинців. За його словами, в інтерв’ю для Yahoo з цитати прибрали це уточнення.

Источник: Ракурс


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