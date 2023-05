Росіяни в ООН сполошилися через "мову ненависті" Буданова - Подоляк порадив їм дочекатися трибуналу

У Постійному представництві рф ООН сполошилися через «язык ненависти» з боку очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

.

Він в розмові з Yahoo пообіцяв ліквідувати російських воєнних злочинців. Росіяни використали цей інфопривід як частину своєї пропаганди в ООН.

Дипломат Росії в ООН занервував від обіцянки Буданова ліквідувати російських воєнних злочинців. Постпредство РФ при ООН надіслало офіційний лист до держав-членів Ради безпеки, де вимагають звернути увагу на слова голови ГУР «з явною ознакою мови ненависті та закликами до насилля за національною ознакою». Рашисти просять ООН відреагувати на «заклики до убивств громадян росії».

У відповідь на заяву заступника посла росії в ООН Дмитра Полянського радник глави Офісу президента Михайло Подоляк порадив росії «дочекатися трибуналу».

Він сказав, що Україна дістане військових злочинців РФ «юридично чи фізично».

«Hate speech," Russia yells hysterically at a UN emergency meeting. So? Yes, Ukraine hates you. Yes, we will persecute you. Always and everywhere. Yes, there is nothing to talk to you about — you don’t know modern human languages. Yes, the time of your traditional whining, which…