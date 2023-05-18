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Зеленский надел вышиванку с особым орнаментом
Зеленский надел вышиванку с особым орнаментом (ФОТО)https://racurs.ua/n183164-zelenskiy-nadel-vyshivanku-s-osobym-ornamentom-foto.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський 18 травня, коли в Україні відзначається День вишиванки та День пам’яті жертв геноциду кримських татар, з’явився у вишитій сорочці, орнамент якої має особливе значення.
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Цього року — два сенси, об'єднані однією датою, 18 травня. 79 років тому цього дня радянська влада розпочала депортацію кримськотатарського народу. Народу, який хотіли стерти, позбавити вдома, позбавити права життя. Але народ зберігся. І житиме вільно!, написав Зеленський в інстаграмі.
Сьогодні на мені особлива вишиванка — з орнаментами, що символізують єдність українського та кримськотатарського народів. Символи нашої сили та нашого прагнення жити у своєму домі.
Нехай нинішній День вишиванки в Україні стане нагадуванням про те, через що довелося пройти нашим людям і якою сильною є наша культура. Вічна пам’ять усім нашим людям, чиї життя забрали тоталітарні режими! Шануємо наші народи, їхню силу та культуру!, — закликав він.
Сьогодні у Києві пам’ятник жертвам Голодомору вперше вдягнули у вишиту сорочку.
У роки Голодомору українські діти були позбавлені не лише шматка хліба, а й щасливого дитинства — розваг, красивого одягу, безтурботних буднів і свят. У День вишиванки цією символічною акцією ми хочемо згадати про їхнє втрачене дитинство та нагадати, що його і сьогодні, просто в цей самий час, крадуть у сучасних дітей, позбавляючи права на безпеку, освіту, а часто — і на життя, — пояснюють організатори з Музею Голодомору.
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