Зеленский надел вышиванку с особым орнаментом

https://racurs.ua/n183164-zelenskiy-nadel-vyshivanku-s-osobym-ornamentom-foto.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський 18 травня, коли в Україні відзначається День вишиванки та День пам’яті жертв геноциду кримських татар, з’явився у вишитій сорочці, орнамент якої має особливе значення.

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Цього року — два сенси, об'єднані однією датою, 18 травня. 79 років тому цього дня радянська влада розпочала депортацію кримськотатарського народу. Народу, який хотіли стерти, позбавити вдома, позбавити права життя. Але народ зберігся. І житиме вільно!, написав Зеленський в інстаграмі.

Сьогодні на мені особлива вишиванка — з орнаментами, що символізують єдність українського та кримськотатарського народів. Символи нашої сили та нашого прагнення жити у своєму домі. Нехай нинішній День вишиванки в Україні стане нагадуванням про те, через що довелося пройти нашим людям і якою сильною є наша культура. Вічна пам’ять усім нашим людям, чиї життя забрали тоталітарні режими! Шануємо наші народи, їхню силу та культуру!, — закликав він.

Сьогодні у Києві пам’ятник жертвам Голодомору вперше вдягнули у вишиту сорочку.