Посланец Китая предлагает Украине «начать с себя» для мирных переговоров

https://racurs.ua/n183174-poslanec-kitaya-predlagaet-ukraine-nachat-s-sebya-dlya-mirnyh-peregovorov.html

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Делегація Китаю відвідала Україну. Спецпредставник КНР Лі Хуей провів зустрічі, зокрема, із президентом Володимиром Зеленським та очільником МЗС Дмитром Кулебою.

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Панацеї для вирішення кризи немає, всі сторони повинні почати з себе, накопичити взаємну довіру, створити умови для припинення війни і мирних переговорів. На основі документа «Позиція Китаю щодо політичного вирішення української кризи» Китай готовий сприяти міжнародному співтовариству для формування найбільшого спільного знаменника для вирішення української кризи та докладати власних зусиль, щоб зупинити війну, припинити вогонь і якомога швидше відновити мир, — йдеться в підсумковому релізі китайської сторони за результатами візиту.

Кулеба наголосив, що Київ не сприймає ніяких пропозицій, які б передбачали втрату її територій або заморожування конфлікту.

Лі Хуей став найвисокопоставленішим китайським чиновником, який відвідав Україну від початку повномасштабного вторгнення країни-терористки росії. Під час зустрічі із Зеленським він «пояснив позицію Китаю щодо політичного розвʼязання української кризи» (Пекін вживає поняття «криза» замість війни).

Зовнішньополітичне відомство України повідомило, що Кулеба «детально поінформував» спецпредставника уряду КНР «щодо принципів відновлення стійкого та справедливого миру на основі поваги до суверенітету та територіальної цілісності України».

Нагадаємо, 16−17 травня Лі Хуей відвідав Україну з візитом, поїздка відбулася на виконання домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови Зеленського і лідера Китаю Сі Цзіньпіна 26 квітня. Лі Хуей також відвідає Польщу, Францію й Німеччину.