Соучастнику дела экс-главы Верховного суда избрали меру пресечения

https://racurs.ua/n183178-souchastniku-dela-eks-glavy-verhovnogo-suda-izbrali-meru-presecheniya.html

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Вищий антикорупційний суд 18 травня обрав запобіжний захід для співучасника справи, в якій фігурує колишній голова Верховного суду Всеволод Князєв, адвоката Олега Горецького — його залишили під вартою до 13 липня. Адвокату, котрого затримали разом із Князєвим, запропонували альтернативу — можливість внесення застави у розмірі 80 млн грн.

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Його підозрюють в пособництві державній особі в отриманні хабара.

Нагадаємо, Горецького підозрюють в пособництві державній особі в отриманні хабара у 2,7 млн дол. Вищий антикорупційний суд продовжує обирати запобіжний захід колишньому голові Верховного суду Князєву.