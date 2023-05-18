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Ракурс
Співучаснику справи екс-голови Верховного суду обрали запобіжний захід

Співучаснику справи екс-голови Верховного суду обрали запобіжний захід

18 тра 2023, 19:40
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Вищий антикорупційний суд 18 травня обрав запобіжний захід для співучасника справи, в якій фігурує колишній голова Верховного суду Всеволод Князєв, адвоката Олега Горецького — його залишили під вартою до 13 липня. Адвокату, котрого затримали разом із Князєвим, запропонували альтернативу — можливість внесення застави у розмірі 80 млн грн.


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Його підозрюють в пособництві державній особі в отриманні хабара.

Нагадаємо, Горецького підозрюють в пособництві державній особі в отриманні хабара у 2,7 млн дол. Вищий антикорупційний суд продовжує обирати запобіжний захід колишньому голові Верховного суду Князєву.

Джерело: Ракурс


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