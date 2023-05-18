Ракурсhttps://racurs.ua/
В Киеве дерусифицировали три станции метро - утверждены новые названия
В Киеве дерусифицировали три станции метро — утверждены новые названияhttps://racurs.ua/n183185-v-kieve-derusificirovali-tri-stancii-metro-utverjdeny-novye-nazvaniya.htmlРакурс
У Києві сьогодні дерусифікували ще 26 міських об'єктів і три станції метрополітену. Зокрема, під час засідання Київради депутати 18 травня перейменували станції:
.
«Дружби народів» на «Звіринецьку»;
«Площу Льва Толстого» на «Площу Українських Героїв»;
Проектну станцію «Проспект Правди» на «Варшавська».
Окрім цього, за словами міського голови Віталія Кличка, вдалося дерусифікувати й низку вулиць і провулків у різних районах мегаполіса. Їхніх назв він не уточнив.
Загалом у Києві нові назви вже отримали 314 міських об'єктів, зауважив Кличко.
Процес дерусифікації в Києві триває, — додав мер.
На початку цього року влада Києва повідомила, що мешканці міста шляхом голосування обрали нові назви для столичних станцій метро.
Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення росії у Києві активізувався процес вилучення символів і назв, пов’язаних з країною-агресором та заміни радянських і російських топонімів на об'єктах міста.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...