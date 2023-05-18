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Ракурс
У Києві дерусифікували три станції метро - затверджено нові назви

У Києві дерусифікували три станції метро — затверджено нові назви

18 тра 2023, 22:24
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У Києві сьогодні дерусифікували ще 26 міських об'єктів і три станції метрополітену. Зокрема, під час засідання Київради депутати 18 травня перейменували станції:


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  • «Дружби народів» на «Звіринецьку»;

  • «Площу Льва Толстого» на «Площу Українських Героїв»;

  • Проектну станцію «Проспект Правди» на «Варшавська».

Окрім цього, за словами міського голови Віталія Кличка, вдалося дерусифікувати й низку вулиць і провулків у різних районах мегаполіса. Їхніх назв він не уточнив.

Загалом у Києві нові назви вже отримали 314 міських об'єктів, зауважив Кличко.

Процес дерусифікації в Києві триває, — додав мер.

На початку цього року влада Києва повідомила, що мешканці міста шляхом голосування обрали нові назви для столичних станцій метро.

Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення росії у Києві активізувався процес вилучення символів і назв, пов’язаних з країною-агресором та заміни радянських і російських топонімів на об'єктах міста.

Джерело: Ракурс


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