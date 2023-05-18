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У Києві дерусифікували три станції метро - затверджено нові назви
У Києві дерусифікували три станції метро — затверджено нові назвиhttps://racurs.ua/ua/n183185-u-kyievi-derusyfikuvaly-try-stanciyi-metro-zatverdjeno-novi-nazvy.htmlРакурс
У Києві сьогодні дерусифікували ще 26 міських об'єктів і три станції метрополітену. Зокрема, під час засідання Київради депутати 18 травня перейменували станції:
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«Дружби народів» на «Звіринецьку»;
«Площу Льва Толстого» на «Площу Українських Героїв»;
Проектну станцію «Проспект Правди» на «Варшавська».
Окрім цього, за словами міського голови Віталія Кличка, вдалося дерусифікувати й низку вулиць і провулків у різних районах мегаполіса. Їхніх назв він не уточнив.
Загалом у Києві нові назви вже отримали 314 міських об'єктів, зауважив Кличко.
Процес дерусифікації в Києві триває, — додав мер.
На початку цього року влада Києва повідомила, що мешканці міста шляхом голосування обрали нові назви для столичних станцій метро.
Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення росії у Києві активізувався процес вилучення символів і назв, пов’язаних з країною-агресором та заміни радянських і російських топонімів на об'єктах міста.
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