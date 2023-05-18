Зеленский собирал Военный кабинет – обозначили приоритеты и отметили ПВО

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Ракурс

Засідання Військового кабінету і нараду з командувачами фронту провів 18 травня президент Володимир Зеленський. На нараді військово-політичне керівництво України окреслило пріоритети на найближчий час.

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Про це глава держави повідомив у вечірньому відео-зверненні.

Щойно провів засідання військового кабінету. Це наш особливий формат роботи у вузькому колі з тими, хто відповідає за оборону держави. Були командувачі ключових напрямків фронту. Також головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний, Генштаб, розвідка, безпека. Дуже змістовна робота. Перше: бригади оборони — молодці, головні стратегічні завдання виконали, деталі зараз не час повідомляти. Друге: бригади наступу — молодці, готуємося, без деталей. Третє: щодо захисту цивільних громадян — Повітряні сили — молодці, тут із деталями, — вказав президент.

Він додав, що пріоритети України «на цей тиждень, наступний і на найближчий час» загалом — додаткові системи ППО, додаткові ракети, навчання й літаки, далекобійна зброя.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг спростував спекуляції російських пропагандистів про те, що майбутній контрнаступ проти російських загарбників може стати для України «останнім шансом», оскільки нібито Київ може розраховувати на подальшу допомогу з боку Заходу лише за умови успіху на полі бою.