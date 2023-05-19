Враг в десятый раз атаковал Киев с воздуха в мае. Фото: BBC

https://racurs.ua/n183188-vrag-v-desyatyy-raz-atakoval-kiev-s-vozduha-v-mae-pvo-sbila-vse-celi.html

Ракурс

Київ 19 травня був атакований з повітря вже десятий раз з початку травня.

.

Всього менше доби пройшло від останньої атаки ворога. Нічна повітряна тривога в столиці була пов’язана із застосуванням росіянами. Попередньо встановлено, що у бік столиці запускали дрони-камікадзе типу Shahed. Атака відбувалася у кілька хвиль, з короткими інтервалами. Про це начальник КМВА Сергій Попко повідомив у Telegram.

За його словами, такою тактикою російський ворог хоче виснажити українську протиповітряну оборону, а також психологічно вплинути на цивільних.

Попко додав, що українські захисники знищили всі російські повітряні цілі, які рухатися в бік Києва. Ударів по столиці ППО не допустила.

Слідкуйте за новими повідомленнями. Неухильно дотримуйтеся правил безпеки при оголошенні повітряної тривоги, — зазначив він.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram повідомляв про вибухи в місті.

Також українські моніторингові Telegram-канали повідомляли про проліт «Шахедів» у бік західних областей. Була інформацію про роботу ППО та вибухи у Львівській, Волинській, Рівненській областях. В ніч на 19 травня в Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух.

Нагадаємо, у ніч проти 18 травня російські загарбники атакували столицю крилатими ракетами типу Х-101/555, які були запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію. Після запуску ракет над Києвом з’явилися російські розвідувальні безпілотники. Всі ворожі цілі у повітряному просторі Києва були виявлені та знищені.