Уламки ракети, якою росіяни намагалися вдарити по Києву

https://racurs.ua/ua/n183146-nichna-ataka-po-ukrayini-kyyiv-vstoyav-ie-vluchannya-u-dvoh-regionah-foto.html

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Триває серія безпрецедентних за своєю потужністю, інтенсивністю та різноманітністю повітряних атак на Київ.

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Про це повідомив у телеграмі голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

У ніч проти 18 травня стався вже дев’ятий із початку травня обстріл української столиці.

Цього разу атака, за даними Попка, була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію, ймовірно — крилатими ракетами типу Х-101/555.

Після запуску ракет над Києвом з’явилися російські розвідувальні безпілотники.

Як стверджує Попко, за попередньою інформацією, всі ворожі цілі у повітряному просторі Києва були виявлені та знищені.

Попередньо зафіксовано падіння уламків у Деснянському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження зафіксовано у Дарницькому районі — там було спалах на території гаражного кооперативу. Пожежу ліквідовано.

В інших районах можуть бути падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію або лісопаркову зону. Інформація про постраждалих наразі не надходила, пише Сергій Попко.

Над ранок влада столиці повідомила, що уламки впали на подвір’я людей у кількох громадах, пошкоджено декілька приватних будинків: вибиті вікна, пошкоджений шифер даху, пошкоджено два авто.

Одна зі збитих ракет впала поруч з дитячим садком.

Нацполіція опублікувала фото збитих вночі Силами оборони російських ракет над Київщиною.

Поліцейські проводять огляди місць падіння уламків і фіксують пошкодження. На даний час суттєвих руйнувань не зафіксовано, травмованих осіб немає, — повідомив очільник Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

Нічний обстріл розпочався з Одеси. Там увечері 17 травня внаслідок ракетного удару ввечері загинула одна людина, двоє поранені. Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що більшість ракет були збиті над морем силами ППО, але є влучення у промисловий об'єкт.

У Хмельницькій області унаслідок нічної атаки також є влучання в об'єкт інфраструктури, повідомили в ОВА. Постраждалих немає.