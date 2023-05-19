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Новые санкции против рф ввела Британия. Фото:
Великобритания ввела новые санкции против россииhttps://racurs.ua/n183193-velikobritaniya-vvela-novye-sankcii-protiv-rossii.htmlРакурс
Велика Британія 19 травня запровадила нові санкції проти російської федерації — до списку потрапили 86 фізичних та юридичних осіб.
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Зокрема, під нові британські санкції потрапили дев’ять компаній, пов’язаних із російською державною атомною енергетичною компанією «Росатом» і які виробляють передові матеріали та технології, зокрема лазери. Так, компанія UMATEX, яка виробляє композитні матеріали на основі вуглецевого волокна, які можуть бути використані у військових цілях. А розробки в галузі лазерної фізики компанії TRINITI фінансуються також росією. Про це йдеться на сайті британського уряду.
Також у санкційному списку опинилися п’ять фінансових установ країни-агресора — «Дома.РФ», Металлінвестбанк, Росбанк, Всеросійський банк розвитку регіонів та «Тінькофф-банк».
Крім того, британські санкції стосуються дирекції збройного концерну «Калашников», рад директорів «Газпром нафти» та «Транснафти» й окупаційного керівника ЗАЕС Олега Романенка.
Обмеження також торкнуться 24 осіб та компаній, що пов’язані з транспортними послугами. Санкції запровадили проти тих, хто причетний до крадіжок українського зерна. Це компанія Pawell Shipping Co, Державна зернова корпорація та шість російських судноплавних компаній, у тому числі Sun Ship Management.
Нагадаємо, 12 травня президент України Володимир Зеленський затвердив десятирічні санкції проти 200 оборонних підприємств росії та білорусі. У списку опинилися Роскосмос, Центральний науково-дослідний інститут міноборони рф, АТ «ГЛОНАСС», ФГУП «Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро «Технолог».
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