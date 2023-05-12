Зеленський затвердив пакет санкцій проти 200 оборонних підприємств росії та білорусі

https://racurs.ua/ua/n182968-zelenskyy-zatverdyv-paket-sankciy-proty-200-oboronnyh-pidpryiemstv-rosiyi-ta-bilorusi.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, затвердив другий пакет українських санкцій проти 200 оборонних підприємств росії та білорусі.

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Про це йдеться у тексті указу президента, опублікованому на його сайті.

Серед тих, хто підпав під санкції, зокрема, Роскосмос, Центральний науково-дослідний інститут міноборони рф, АТ «ГЛОНАСС», ФГУП «Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро «Технолог».

Під обмеження також підпали 17 білоруських підприємств, зокрема, конструкторське бюро «Дисплей», ТОВ «ІК Локомотив-сервіс», Гомельський завод лиття та нормалей, Могилівський вагонобудівний завод, ВАТ «Гомсільмаш».

Санкції запроваджено на 10 років.

«Ракурс» повідомляв, що Зеленський 12 травня запровадив санкції проти понад 40 осіб, які допомагали росії контролювати «Запоріжсталь».

Президент наклав обмежувальні заходи на 13 фізичних та 28 юридичних осіб.

Запускаємо процедуру конфіскації російської частини — вона працюватиме для України та українців, — написав він.

ПАТ «Запоріжсталь» — один із найбільших металургійних комбінатів України. Половиною підприємства володіє група «Метінвест» Ріната Ахметова і група інвесторів, що пов’язується з російським Зовнішекономбанком.