Нові санкції проти рф запровадила Британія. Фото:

https://racurs.ua/ua/n183193-velyka-brytaniya-zaprovadyla-novi-sankciyi-proty-rosiyi.html

Ракурс

Велика Британія 19 травня запровадила нові санкції проти російської федерації — до списку потрапили 86 фізичних та юридичних осіб.

.

Зокрема, під нові британські санкції потрапили дев’ять компаній, пов’язаних із російською державною атомною енергетичною компанією «Росатом» і які виробляють передові матеріали та технології, зокрема лазери. Так, компанія UMATEX, яка виробляє композитні матеріали на основі вуглецевого волокна, які можуть бути використані у військових цілях. А розробки в галузі лазерної фізики компанії TRINITI фінансуються також росією. Про це йдеться на сайті британського уряду.

Також у санкційному списку опинилися п’ять фінансових установ країни-агресора — «Дома.РФ», Металлінвестбанк, Росбанк, Всеросійський банк розвитку регіонів та «Тінькофф-банк».

Крім того, британські санкції стосуються дирекції збройного концерну «Калашников», рад директорів «Газпром нафти» та «Транснафти» й окупаційного керівника ЗАЕС Олега Романенка.

Обмеження також торкнуться 24 осіб та компаній, що пов’язані з транспортними послугами. Санкції запровадили проти тих, хто причетний до крадіжок українського зерна. Це компанія Pawell Shipping Co, Державна зернова корпорація та шість російських судноплавних компаній, у тому числі Sun Ship Management.

Нагадаємо, 12 травня президент України Володимир Зеленський затвердив десятирічні санкції проти 200 оборонних підприємств росії та білорусі. У списку опинилися Роскосмос, Центральний науково-дослідний інститут міноборони рф, АТ «ГЛОНАСС», ФГУП «Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро «Технолог».