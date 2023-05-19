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Систему Patriot после повреждения починили, она возобновила работу — Воздушные силы
Систему Patriot после повреждения починили, она возобновила работу — Воздушные силыhttps://racurs.ua/n183205-sistemu-patriot-posle-povrejdeniya-pochinili-ona-vozobnovila-rabotu-vozdushnye-sily.htmlРакурс
Систему ППО Patriot після пошкодження уже полагодили фахівці, і вона відновила роботу.
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Це 19 травня підтвердив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Комплекс система, батарея чи дивізіон — це не одна машина, це велика кількість техніки, яка працює в комплексі. Це радіолокаційна станція, радар, командний пункт і пускові установки, який один дивізіон може мати до восьми. Це все розосереджене по різних локаціях… Хочу запевнити, що з Patriot все гаразд. Ну так, це війна. Іноді буває пошарпає збоку, але, я думаю, все вже працює, і Patriot буде захищати і надалі нас. Хочемо більше цих систем, — сказав Ігнат в ефірі телемарафону.
Раніше у Пентагоні повідомили, що одна з систем Patriot в Україні дійсно отримала пошкодження.
Проте нині її вже полагодили та повернули до повноцінної роботи.
«Ракурс» повідомляв, що українські військові за допомогою зенітного ракетного комплексу Patriot збили щонайменше один російський винищувач на відстані. За даними CNN, російський винищувач збили в період протягом останніх тижнів. Російські літаки здебільшого залишаються за російськими оборонними лініями через, що Україні складно їх збивати за допомогою систем меншої дальності.
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