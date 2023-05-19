Систему Patriot після пошкодження полагодили фахівці, вона відновила роботу - Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n183205-systemu-patriot-pislya-poshkodjennya-polagodyly-fahivci-vona-vidnovyla-robotu-povitryani-syly.html

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Систему ППО Patriot після пошкодження уже полагодили фахівці, і вона відновила роботу.

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Це 19 травня підтвердив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Комплекс система, батарея чи дивізіон — це не одна машина, це велика кількість техніки, яка працює в комплексі. Це радіолокаційна станція, радар, командний пункт і пускові установки, який один дивізіон може мати до восьми. Це все розосереджене по різних локаціях… Хочу запевнити, що з Patriot все гаразд. Ну так, це війна. Іноді буває пошарпає збоку, але, я думаю, все вже працює, і Patriot буде захищати і надалі нас. Хочемо більше цих систем, — сказав Ігнат в ефірі телемарафону.

Раніше у Пентагоні повідомили, що одна з систем Patriot в Україні дійсно отримала пошкодження.

Проте нині її вже полагодили та повернули до повноцінної роботи.