Ракурсhttps://racurs.ua/
Систему Patriot після пошкодження полагодили фахівці, вона відновила роботу - Повітряні сили
Систему Patriot після пошкодження полагодили, вона відновила роботу — Повітряні силиhttps://racurs.ua/ua/n183205-systemu-patriot-pislya-poshkodjennya-polagodyly-fahivci-vona-vidnovyla-robotu-povitryani-syly.htmlРакурс
Систему ППО Patriot після пошкодження уже полагодили фахівці, і вона відновила роботу.
.
Це 19 травня підтвердив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Комплекс система, батарея чи дивізіон — це не одна машина, це велика кількість техніки, яка працює в комплексі. Це радіолокаційна станція, радар, командний пункт і пускові установки, який один дивізіон може мати до восьми. Це все розосереджене по різних локаціях… Хочу запевнити, що з Patriot все гаразд. Ну так, це війна. Іноді буває пошарпає збоку, але, я думаю, все вже працює, і Patriot буде захищати і надалі нас. Хочемо більше цих систем, — сказав Ігнат в ефірі телемарафону.
Раніше у Пентагоні повідомили, що одна з систем Patriot в Україні дійсно отримала пошкодження.
Проте нині її вже полагодили та повернули до повноцінної роботи.
«Ракурс» повідомляв, що українські військові за допомогою зенітного ракетного комплексу Patriot збили щонайменше один російський винищувач на відстані. За даними CNN, російський винищувач збили в період протягом останніх тижнів. Російські літаки здебільшого залишаються за російськими оборонними лініями через, що Україні складно їх збивати за допомогою систем меншої дальності.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...