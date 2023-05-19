ЗСУ за допомогою ЗРК Patriot збили російський літак. Фото:

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Збройні сили України використали американську ЗРК Patriot для збиття літака дальньої авіації військово-космічних сил росії.

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Ворожий винищувач збили протягом останніх тижнів. Цей літак летів бомбити мирні міста України. Типи цих літаків під час завдання ударів по Україні переважно залишається далеко в тилу рф, що ускладнює їхнє знищення за допомогою, наприклад, NASAMS. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на представників Пентагону і співробітників Конгресу.

Американські посадовці наголосили, що українці самі вирішують, як використовувати Patriot з метою захисту своєї країни.

Як відомо, ЗРК Patriot вважається однією з найсучасніших систем протиповітряної оборони США, в тому числі проти літаків, крилатих і балістичних ракет.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ американська система Patriot отримала «мінімальні» пошкодження внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 16 травня. Але 18 травня у Пентагоні заявили, що пошкоджений «Петріот» вже полагодили та повністю повернули до роботи у лавах Збройних сил України.

Джерело: CNN