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Каски из Китая, дроны через Казахстан - как россия избегает санкционных ограничений
Каски из Китая, дроны через Казахстан — как россия избегает санкционных ограниченийhttps://racurs.ua/n183208-kaski-iz-kitaya-drony-cherez-kazahstan-kak-rossiya-izbegaet-sankcionnyh-ogranicheniy.htmlРакурс
росія продовжує уникати санкційних обмежень.
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ПВК «Вагнера» вдалося купити 20 тис. захисних шоломів у Китаї, попри санкції. Про це стверджується у розслідуванні Financial Times.
Зокрема, підставна компанія «Вагнера» закупила десятки тисяч захисних шоломів у Китаї наприкінці минулого року, тоді як Пригожин збирав армію ув’язнених для участі у війні в Україні.
Російська компанія Broker Expert, пов’язана з «Вагнером», купила 20 тис. шоломів на полімерній основі у невеликої китайської компанії Hangzhou Shinerain Import And Export Co у листопаді та грудні 2022 року. Китайська компанія стверджує, що вони призначені для «ігрового використання».
Пригожин прокоментував розслідування FT, заявивши, що ніколи не чув назви цих компаній і запропонувавши надіслати сумку зі своєю брудною білизною.
The Financial Times також виявила, що компанії, які використовуються Пригожиним для забезпечення операцій в Африці, продовжували вільно експортувати та імпортувати товари через міжнародні ринки, попри величезну кількість західних санкцій проти ПВК, визнаної «транснаціональною злочинною організацією».
В іншому розслідуванні західних ЗМІ повідомляється, що росія, оминаючи санкції, закуповує через Казахстан безпілотники для війни на мільйони доларів.
Йдеться про закупівлю через Казахстан безпілотників та мікроелектроніки на мільйони доларів щомісяця. Про це йдеться у спільному розслідуванні «Важливих історій», Der Spiegel та OCCRP.
Так, зокрема, видання з’ясували, що одного з головних постачальників дронів до росії, казахстанської компанії «Аспан арба», було створено вже після початку війни. Її головний контрагент у росії — московська компанія «Небесна механіка»; в обох організацій одні й самі власники.
Серед покупців самої «Небесної механіки» — федерація ветеранів збройних конфліктів «Рись», Камчатська крайова рада ветеранів війни та праці, а також магазин на Ozon, де закуповуються російські військові.
Комплектуючі для виробництва електроніки для ФСБ, розвідки та Міноборони у великій кількості в росію ввозить фірма «Стек», яка купує німецькі чіпи у казахстанської компанії Da Group 22.
Загалом, з’ясували автори розслідування, імпорт мікроелектроніки до Казахстану після початку війни зріс більш як удвічі — з 35 до 75 млн дол. Експорт мікросхем із Казахстану до росії збільшився одразу на два порядки — з 245 тис. дол. до 18 млн.
Така сама ситуація і з дронами. У 2021 році Бюро національної статистики Казахстану взагалі не згадувало дрони у своєму звіті про імпорт-експорт. 2022 року Казахстан імпортував дронів на 5 млн дол. та експортував до росії — на 1,23 млн.
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