Каски з Китаї, дрони через Казахстан - як росія уникає санкційних обмежень

https://racurs.ua/ua/n183208-kasky-z-kytayi-drony-cherez-kazahstan-yak-rosiya-unykaie-sankciynyh-obmejen.html

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росія продовжує уникати санкційних обмежень.

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ПВК «Вагнера» вдалося купити 20 тис. захисних шоломів у Китаї, попри санкції. Про це стверджується у розслідуванні Financial Times.

Зокрема, підставна компанія «Вагнера» закупила десятки тисяч захисних шоломів у Китаї наприкінці минулого року, тоді як Пригожин збирав армію ув’язнених для участі у війні в Україні.

Російська компанія Broker Expert, пов’язана з «Вагнером», купила 20 тис. шоломів на полімерній основі у невеликої китайської компанії Hangzhou Shinerain Import And Export Co у листопаді та грудні 2022 року. Китайська компанія стверджує, що вони призначені для «ігрового використання».

Пригожин прокоментував розслідування FT, заявивши, що ніколи не чув назви цих компаній і запропонувавши надіслати сумку зі своєю брудною білизною.

The Financial Times також виявила, що компанії, які використовуються Пригожиним для забезпечення операцій в Африці, продовжували вільно експортувати та імпортувати товари через міжнародні ринки, попри величезну кількість західних санкцій проти ПВК, визнаної «транснаціональною злочинною організацією».