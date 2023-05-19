Москва объявила в розыск прокурора Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест путина

https://racurs.ua/n183209-moskva-obyavila-v-rozysk-prokurora-mejdunarodnogo-ugolovnogo-suda-vydavshego-order-na-arest-putina.html

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МВС росії оголосило в розшук прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Каріма Хана, який видав ордер на арешт володимира путіна.

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На сайті московитського МВС у графі «Підстави для розшуку» зазначено «розшукується за статтею КК».

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в росії Марії Львови-Бєлової, звинувативши їх у незаконній депортації дітей з окупованих районів України до рф. Через три дні після цього Слідчий комітет росії порушив кримінальну справу стосовно прокурора та суддів Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі.

На Каріма Ахмада Хана російський СК завів справу про притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднану з незаконним звинуваченням у скоєнні особливо тяжкого злочину (частина 2 ст. 299 КК), а також підготовку до нападу на представника іноземної держави, що користується міжнародним захистом, з метою міжнародних відносин (ч. 1 ст. 30 КК, частина 2 ст. 360 КК).

На суддів МКС справу було заведено за статтями про свідомо незаконне взяття під варту (ч. 2 ст. 301 КК) та підготовку до нападу на представника іноземної держави (ч. 1 ст. 30 КК, ч. 2 ст. 360 КК).