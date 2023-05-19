"Киевгорстрой" остановил строительство из-за нехватки средств, но его президент ставит собственные коттеджи - расследование

https://racurs.ua/n183211-kievgorstroy-ostanovil-stroitelstvo-iz-za-nehvatki-sredstv-no-ego-prezident-stavit-sobstvennye.html

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Президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір залишив покупців та інвесторів квартир в очікуванні, призупинивши будівництва через відсутність коштів і ресурсів. При цьому котеджі його родини та партнерів у Конча-Заспі успішно розбудовуються.

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Про це йдеться у розслідуванні «Бігус.Інфо».

«Київміськбуд» — одна з найбільших, а головне — на 80% комунальних — будівельних компаній країни. Очільник будівельного гіганта Кушнір після приходу на посаду, по суті, присвоїв собі цей комунальний бізнес, стверджують журналісти.

Підряди на мільярди обмеженому колу компаній, які «Київміськбуд» потім випрошував у держави на ті ж будівництва. У 2019 році компанія мала 35 млн прибутку, а у 2022 — мінус 36 млн. Цьому є багато інших причин, крім війни. Причини розслідувачі знайшли у самому Кушнірі, його родині та оточенні.

Він вже 11 років президент «Київміськбуду». Нині «Київміськбуд» — це зупинені будівництва та інвестори, які досі чекають ключі від своїх квартир, і президент, чия родина… успішно зводить котеджі у Козині та має будівельний бізнес за кордоном.

Прибуток з компанії виводиться на афілійовані з керівництвом компанії, а також із Вадимом Столаром.

ЗМІ раніше писали, що Кушнір потрапив у керівне крісло завдяки Сергію Льовочкіну ще за часів Януковича.

У квітні стало відомо. що «Київміськбуд» не може відновити будівництво житла і просить 1 мільярд з бюджету Києва.

Серед причин президент «Київміськбуду» Кушнір назвав подорожчання будматеріалів, нестачу кваліфікованих кадрів та практично повну відсутність продажів і виплат від покупців на виплату.

Для відновлення будівництва «нормальними темпами» компанія планує продати Києву нерухомості на 300 млн грн та отримати додатковий 1 мільярд гривень з міського бюджету на докапіталізацію.

«Київміськбуд» також закликає покупців відновити виплати за програмами розстрочки, борг за такими договорами становить близько 326 млн грн.

За рік повномасштабного вторгнення компанія вичерпала запаси, а відсутність продажів і несплата «розстрочками» добили фінансовий стан компанії.