Игнат об уничтожении российского истребителя системой Patriot — Мы об этом не объявляли

https://racurs.ua/n183215-ignat-ob-unichtojenii-rossiyskogo-istrebitelya-sistemoy-patriot-my-ob-etom-ne-obyavlyali.html

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Прес-служба українських Повітряних сил прокоментувала дані CNN щодо збиття російського винищувача системою Patriot. Представник військових Юрій Ігнат зазначив, що Україна поки не оголошувала про таке збиття.

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Ми коли щось збиваємо — оголошуємо в себе на сторінці, в нашій інфографіці з’являються літачки чи крилаті ракети. Ми не оголошували — значить про це оголосить хтось інший, — заявив речник повітряних сил ЗСУ в етері «Свобода Live».

Раніше сьогодні видання CNN із посиланням на представників Пентагону та Конгресу повідомляло про те, що Україна збила щонайменше один російський винищувач за допомогою системи Patriot.