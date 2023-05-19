Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Игнат об уничтожении российского истребителя системой Patriot — Мы об этом не объявляли

Игнат об уничтожении российского истребителя системой Patriot — Мы об этом не объявляли

19 мая 2023, 19:47
999

Прес-служба українських Повітряних сил прокоментувала дані CNN щодо збиття російського винищувача системою Patriot. Представник військових Юрій Ігнат зазначив, що Україна поки не оголошувала про таке збиття.


.

Ми коли щось збиваємо — оголошуємо в себе на сторінці, в нашій інфографіці з’являються літачки чи крилаті ракети. Ми не оголошували — значить про це оголосить хтось інший, — заявив речник повітряних сил ЗСУ в етері «Свобода Live».

Раніше сьогодні видання CNN із посиланням на представників Пентагону та Конгресу повідомляло про те, що Україна збила щонайменше один російський винищувач за допомогою системи Patriot.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров