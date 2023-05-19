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Ракурс
Ігнат про збиття російського винищувача системою Patriot - Ми про це не оголошували

Ігнат про збиття російського винищувача системою Patriot — Ми про це не оголошували

19 тра 2023, 19:47
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Прес-служба українських Повітряних сил прокоментувала дані CNN щодо збиття російського винищувача системою Patriot. Представник військових Юрій Ігнат зазначив, що Україна поки не оголошувала про таке збиття.


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Ми коли щось збиваємо — оголошуємо в себе на сторінці, в нашій інфографіці з’являються літачки чи крилаті ракети. Ми не оголошували — значить про це оголосить хтось інший, — заявив речник повітряних сил ЗСУ в етері «Свобода Live».

Раніше сьогодні видання CNN із посиланням на представників Пентагону та Конгресу повідомляло про те, що Україна збила щонайменше один російський винищувач за допомогою системи Patriot.

Джерело: Ракурс


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