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Ігнат про збиття російського винищувача системою Patriot - Ми про це не оголошували
Ігнат про збиття російського винищувача системою Patriot — Ми про це не оголошувалиhttps://racurs.ua/ua/n183215-ignat-pro-zbyttya-rosiyskogo-vynyschuvacha-systemou-patriot-my-pro-ce-ne-ogoloshuvaly.htmlРакурс
Прес-служба українських Повітряних сил прокоментувала дані CNN щодо збиття російського винищувача системою Patriot. Представник військових Юрій Ігнат зазначив, що Україна поки не оголошувала про таке збиття.
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Ми коли щось збиваємо — оголошуємо в себе на сторінці, в нашій інфографіці з’являються літачки чи крилаті ракети. Ми не оголошували — значить про це оголосить хтось інший, — заявив речник повітряних сил ЗСУ в етері «Свобода Live».
Раніше сьогодні видання CNN із посиланням на представників Пентагону та Конгресу повідомляло про те, що Україна збила щонайменше один російський винищувач за допомогою системи Patriot.
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